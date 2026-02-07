7

Эдуард Вартанян: «У Уайта предвзятое отношение к Царукяну. И он это не скрывает»

Эдуард Вартанян: «У Уайта предвзятое отношение к Царукяну.

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян высказался об отношениях между руководством UFC и Арманом Царукяном.

«У Царукяна нет проблем с тем, что он не дерется. Особенно судя по его медиа-активности. Подписчики растут, деньги идут, рекламные контракты есть. Самое главное, что он выступает. Да, по правилам грэпплинга, по борьбе, но он остается активным. Для UFC должно иметь значение любое привлечение внимания.

Абсолютно точно у Даны Уайта предвзятое отношение к Арману, причем нескрываемое. Но какое это имеет значение, если он делает сейчас то, что должен? И у него хорошо это получается», –сказал Вартанян.

Дана Уайт: «Царукян понимает, почему не получил титульный бой. Мне не нужно ничего объяснять»

Менеджер Сен-Дени: «Подеремся с Царукяном только в одном случае: если его отец выкупит мой дом и дом Бенуа по двойной цене»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
7 комментариев
Ну во первых Царукян не смог сбросить вес и запорол ивент с махачевым. То что он про спину говорит это он может своей бабушке рассказать, он именно что с весогонкой не справился. Во вторых он на взвешивании ударил хакера головой и сломал ему нос. Команда хукера настаивала на отмене боя, и лишь решение хукера выйти со сломанным носом спасло ивент. Так что Арман и его друзья могут сколько угодно сейчас петь серенады, но виноват только Арман и никто больше
Ответ MortalVombat
С Хукером повезло, потому что это третьесортный бой, и никто толком этого не заметил.
Конора и Хабиба или Тайсона и Льюиса в свое время наказывали по полной за драки за пределами клетки/ринга. Это при условии, что все они были большими звездами.

Но ситуация с Хукером не самая провальная для Армана. Самый провал - это удар фаната во время выхода в октагон.
Вот тут проблемы могли быть катастрофические, если бы фанат в суд побежал, учитывая законы США.
Вартанян.
Царукян.
Дана Уайтян..
Ответ Shamarin
Шамарян и Петросян ещё
Очевидно, что Армана придерживают и Дана этого не скрывает. Царукяну в данной ситуации надо действовать по старому правилу - делай, что должен и свершится предначертанное.
Ответ СвинопаС
100 процентов
Арман,классный боец,хотелось бы конечно увидеть его бой с Илией. Но,он сам косяков намутил. Такой бой с Исламом мог быть и так тупо слился. "Пару палок кинул бы"))),ну да,ну да,похоже ему Уайт пару палок сейчас кидает,раз он чуть ли не на коленях упрашивает Дану о бое.
