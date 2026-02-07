Эдуард Вартанян: «У Уайта предвзятое отношение к Царукяну. И он это не скрывает»

Эдуард Вартанян: «У Уайта предвзятое отношение к Царукяну.

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян высказался об отношениях между руководством UFC и Арманом Царукяном .

«У Царукяна нет проблем с тем, что он не дерется. Особенно судя по его медиа-активности. Подписчики растут, деньги идут, рекламные контракты есть. Самое главное, что он выступает. Да, по правилам грэпплинга, по борьбе, но он остается активным. Для UFC должно иметь значение любое привлечение внимания.

Абсолютно точно у Даны Уайта предвзятое отношение к Арману, причем нескрываемое. Но какое это имеет значение, если он делает сейчас то, что должен? И у него хорошо это получается», –сказал Вартанян.

