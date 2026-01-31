15

Дональд Трамп: «UFC строит стадион для турнира в Белом доме. Будет больше 100 тысяч зрителей»

Дональд Трамп: UFC строит стадион для турнира в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

«Мы собираемся устроить нечто по-настоящему невероятное. Это будет связано с 250-летием США. UFC приезжает в Белый дом, как вы, возможно, уже знаете. Они буквально строят стадион. У нас будет больше 100 тысяч зрителей», – сказал Трамп.

Напомним, что турнир UFC состоится 14 июня на Южной лужайке Белого дома. Трамп ранее заявил, что в карде будет восемь или девять титульных боев.

В начале января стало известно, что Франция перенесет саммит «Большой семерки», чтобы его начало не совпало с турниром.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета»

Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Fox News
100 000 зрителей на одной лужайке???
Рыжий маразматик приватизировал белый дом
вести из дурдома
Бальный зал, теперь стадион.
Программой "Активное долголетие" пользуется, наверное
Ответ brace
Бальный зал, теперь стадион. Программой "Активное долголетие" пользуется, наверное
Справедливости ради,это всё не на гос деньги!
Рыжий бредит. Чего только сто тысяч? Давай мильЁн!
Да чего там, в овальном кабинете канвас пострелить, и пускай себе шуты кувыркаются на потеху Трампу.
Ну понятно, никакого турнира не будет 🤣
Ошибочно полагать что будут биться одни чемпионы. Турнир будет что то вроде США против остального мира. Бои будут настроены так, чтобы США показали свою доминацию
Бо Никал, Шон оМейли, Джастин Гейджи, Пейтон Талботт, Майкл Чендлер и Кайла Харрисон с Максом Холлоуэем, если восстановятся - точно готовятся на этот турнир. Остальные вакансии из США открыты. Из иных спортсменов - Перейра, Топурия, Аманда Нуньес сто процентов
Ответ Анатолий Пожидаев_1116862563
Бо Никал, Шон оМейли, Джастин Гейджи, Пейтон Талботт, Майкл Чендлер и Кайла Харрисон с Максом Холлоуэем, если восстановятся - точно готовятся на этот турнир. Остальные вакансии из США открыты. Из иных спортсменов - Перейра, Топурия, Аманда Нуньес сто процентов
Джонс будет в главном бою
