  • Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
23

Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»

Бывший боец UFC Юрайя Фэйбер высказался о чемпионе промоушена в полусреднем весе Исламе Махачеве.

«Безусловно, есть люди, которые могут победить Ислама. Я просто не знаю, кто именно. Но если он продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Неудобный соперник, неудачный день – никто от такого не застрахован. Ты можешь контролировать только то, что в твоей власти.

Да, люди будут шокированы, но это случится. Сколько раз мы уже видели подобное с непобежденными бойцами? Андерсон Сильва – и дальше можно продолжать. Это постоянно происходит», – сказал Фэйбер.

В ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322. Его профессиональный рекорд – 28-1.

Али Абдель-Азиз: «Махачев и Усман хотят подраться друг с другом, но у UFC может быть другой план»

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он серьезно задумается о завершении карьеры»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: JAXXON PODCAST
23 комментария
Юрец выдал базу:
1. Если бесконечно драться, то проиграешь
2. Мы все умрем
Естественно может проиграть тем более в юфс. Это не бокс
Ну если до 40 лет драться будет, то конечно проиграет. Скорее пару успешных защит и на пенсию
Ответ Магомед Ибрагимов
Ну если до 40 лет драться будет, то конечно проиграет. Скорее пару успешных защит и на пенсию
Только вот хотел тоже самое написать. Что дескать около 40/40+ понятное дело уже кому-то прогиграл бы. Как и любой почти. Но думаю ему незачем драться до седин. 2-3 боя и история человека, у которого просто нет поражений и нет хейтеров
Ответ ЧтоТамПроСпорт
Только вот хотел тоже самое написать. Что дескать около 40/40+ понятное дело уже кому-то прогиграл бы. Как и любой почти. Но думаю ему незачем драться до седин. 2-3 боя и история человека, у которого просто нет поражений и нет хейтеров
нет поражений? Адриану Мартинс в курсе?
50 на 50
Может случится, а может и нет)
Ответ Дилетант с дивана
50 на 50 Может случится, а может и нет)
Почему-то вспомнил любимую передачу своей юности 😊
Ответ Arcanar
Почему-то вспомнил любимую передачу своей юности 😊
50 на 50... Фифти фифти..
Не поспоришь, время идёт и урон накапливается. Думаю Исламу осталось 2-3 поединка и выход на заслуженную пенсию.
Ответ lexx_sharingan
Не поспоришь, время идёт и урон накапливается. Думаю Исламу осталось 2-3 поединка и выход на заслуженную пенсию.
Урона не так много кстати. Порье по нему попадал и Мартинс попал в доисторические времена, вот и весь урон по сути.
Ответ Fizkultprivet
Урона не так много кстати. Порье по нему попадал и Мартинс попал в доисторические времена, вот и весь урон по сути.
Конечно же не весь, тот же Волкановски попадал, да и все почти, с кем он выходил на поединок. Никто не знает, когда пройдёт удар, после которого будет уже не тот Ислам, как и любой другой спортсмен. Но в целом он принимает меньше урона, чем тот же Порье, Гэйджи, Оливейра, что хорошо. Но не думаю, что есть смысл долго задерживаться, 2 максимум 3 поединка, в случае успеха, это будет уже фантастика.
Время побеждает всех! (с) Кто-то заканчивает когда пик проходит и непобежденным как Хабиб, а кто-то дерется седых му...й не понимая, что пора остановиться как Тони.
