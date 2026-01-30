Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
Бывший боец UFC Юрайя Фэйбер высказался о чемпионе промоушена в полусреднем весе Исламе Махачеве.
«Безусловно, есть люди, которые могут победить Ислама. Я просто не знаю, кто именно. Но если он продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Неудобный соперник, неудачный день – никто от такого не застрахован. Ты можешь контролировать только то, что в твоей власти.
Да, люди будут шокированы, но это случится. Сколько раз мы уже видели подобное с непобежденными бойцами? Андерсон Сильва – и дальше можно продолжать. Это постоянно происходит», – сказал Фэйбер.
В ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322. Его профессиональный рекорд – 28-1.
