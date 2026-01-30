Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»

Юрайя Фэйбер: если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет.

Бывший боец UFC Юрайя Фэйбер высказался о чемпионе промоушена в полусреднем весе Исламе Махачеве .

«Безусловно, есть люди, которые могут победить Ислама. Я просто не знаю, кто именно. Но если он продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Неудобный соперник, неудачный день – никто от такого не застрахован. Ты можешь контролировать только то, что в твоей власти.

Да, люди будут шокированы, но это случится. Сколько раз мы уже видели подобное с непобежденными бойцами? Андерсон Сильва – и дальше можно продолжать. Это постоянно происходит», – сказал Фэйбер.

В ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322. Его профессиональный рекорд – 28-1.

Али Абдель-Азиз: «Махачев и Усман хотят подраться друг с другом, но у UFC может быть другой план»

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он серьезно задумается о завершении карьеры»