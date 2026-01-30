Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»

Петр Ян уверен, что выиграет у Мераба Двалишвили в трилогии.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян уверен, что выиграет у Мераба Двалишвили в трилогии.

– Вы друг друга теперь знаете в большей степени, чем в первом бою. С открытыми картами идете в трилогию. Как будешь готовиться в тренировочном лагере?

– В общих чертах... Я думаю, что велосипед уже есть. История, путь. Что-то новое тут уже не изобретешь. Но я повторюсь: я побил его – и побью его еще раз. Бык всегда сильнее, но матадор всегда побеждает, – сказал Ян.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

