14

Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»

Петр Ян уверен, что выиграет у Мераба Двалишвили в трилогии.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян уверен, что выиграет у Мераба Двалишвили в трилогии.

– Вы друг друга теперь знаете в большей степени, чем в первом бою. С открытыми картами идете в трилогию. Как будешь готовиться в тренировочном лагере?

– В общих чертах... Я думаю, что велосипед уже есть. История, путь. Что-то новое тут уже не изобретешь. Но я повторюсь: я побил его – и побью его еще раз. Бык всегда сильнее, но матадор всегда побеждает, – сказал Ян.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Ян – о победе над Двалишвили: «Все это время я знал, что не смог поработать в первом бою. И это меня очень цепляло»

Ян перенес операцию на пояснице: «Пару месяцев и буду в строю»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Нурлана Сабурова
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скромность украшает людей
Ответ Mr Heisenberg
Скромность украшает людей
И мешает зарабатывать деньги. А он профессионал и должен качать третий бой
Ответ Александр Степанов
И мешает зарабатывать деньги. А он профессионал и должен качать третий бой
Да тут и без Качки все любители ММА.
Знают что это будет Легендарное зрелище.
Удачи Петрухи в трилогии!!!!!!
Как бы Петр не зазнался.
Один раз уже он такое проходил с симулянтом. Говорил, что уничтожит, а в итоге сам был попущен(
Цитаты у Пети как из пацанских пабликов))
Обычно кто так много разговаривает, приходит к словам «мы вернемся сильнее»
Ну а что Двалишвили может изменить?Суета его на уровне...Борьбу Ян избегает...А бокс вряд ли он успеет поставить так быстро
Ответ jmkc6z5z9t
Ну а что Двалишвили может изменить?Суета его на уровне...Борьбу Ян избегает...А бокс вряд ли он успеет поставить так быстро
Бокс он вообще не поставит на сопоставимый уровень. Уж больно класс разный. Но недооценивать Двалишвили точно не стоит. Петр в первом бою был с травмой. Во втором - здоровый, и вон разница какая. Мераб сейчас - после четвертой велогонки за год.
Петр крутой, спору нет, но фактор износа Мераба мог сыграть роль. Какую - хз, но точно не стоит этого человека считать лёгкой добычей, особенно если он нормально восстановит силы и не будет вымотан
Но и матадоры умирают часто, или калечятся, так что ждем трилогию)
Насколько нужно быть терпильно обиженным что слова "я его побил и побью ещё раз" должны вызывать хоть какие-то эмоции у читающего?
Хорошо сказал. Петру здоровья, удачи и победы!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»
30 января, 11:00
Ян подтвердил, что в следующем бою снова подерется с Двалившили: «UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Либо весной, либо летом»
27 января, 13:22
Умар – о следующем поединке: «Ян – О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я – с Шоном»
25 января, 04:55
Рекомендуем
Главные новости
Алмабаев не подерется с Морено из-за травмы руки
вчера, 18:02
Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»
вчера, 16:26
TOP DOG 40 | Папай vs Узбекский Правша, Хмель vs Mad, Тунгус vs Сиверский, Брейкер vs Замбидис
вчера, 15:28Видео
Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»
вчера, 14:32
PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев подерется с Курамагомедовым и другие бои
вчера, 12:13
Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»
вчера, 11:47
ACA 200: титульник Гасанов против Туменова, Багов – Мамадалиев и другие бои
вчера, 11:36
Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»
вчера, 11:19
Top Dog 41: «Ликвидатор» против «Мастака», «Мамука» – Нурмагомедов и другие бои
вчера, 09:27Фото
Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
вчера, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем