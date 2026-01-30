Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян уверен, что выиграет у Мераба Двалишвили в трилогии.
– Вы друг друга теперь знаете в большей степени, чем в первом бою. С открытыми картами идете в трилогию. Как будешь готовиться в тренировочном лагере?
– В общих чертах... Я думаю, что велосипед уже есть. История, путь. Что-то новое тут уже не изобретешь. Но я повторюсь: я побил его – и побью его еще раз. Бык всегда сильнее, но матадор всегда побеждает, – сказал Ян.
Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Знают что это будет Легендарное зрелище.
Удачи Петрухи в трилогии!!!!!!
Один раз уже он такое проходил с симулянтом. Говорил, что уничтожит, а в итоге сам был попущен(
Петр крутой, спору нет, но фактор износа Мераба мог сыграть роль. Какую - хз, но точно не стоит этого человека считать лёгкой добычей, особенно если он нормально восстановит силы и не будет вымотан