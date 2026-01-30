Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»
Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи признался, что его не устраивает статус временного чемпиона категории.
«Я не удовлетворен, потому что в моем понимании это все равно второе место. При этом я осознаю, что это большое достижение. В истории я буду двукратным временным чемпионом, что на бумаге делает меня чемпионом.
Но именно в этом аспекте я должен быть пессимистом, потому что, как и в прошлый раз, мне только предстоит подраться за настоящий пояс. Этому я, конечно, рад. Но если говорить в целом, мне сложно принять этот титул таким, какой он есть», – сказал Гейджи.
Напомним, что Гейджи победил Пэдди Пимблетта судейским решением в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона. Бой возглавил турнир UFC 324.
