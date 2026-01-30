Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»

Джастина Гейджи не устраивает статус временного чемпиона.

Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи признался, что его не устраивает статус временного чемпиона категории.

«Я не удовлетворен, потому что в моем понимании это все равно второе место. При этом я осознаю, что это большое достижение. В истории я буду двукратным временным чемпионом, что на бумаге делает меня чемпионом.

Но именно в этом аспекте я должен быть пессимистом, потому что, как и в прошлый раз, мне только предстоит подраться за настоящий пояс. Этому я, конечно, рад. Но если говорить в целом, мне сложно принять этот титул таким, какой он есть», – сказал Гейджи.

Напомним, что Гейджи победил Пэдди Пимблетта судейским решением в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона. Бой возглавил турнир UFC 324.

