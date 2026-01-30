  • Спортс
7

Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»

Джастина Гейджи не устраивает статус временного чемпиона.

Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи признался, что его не устраивает статус временного чемпиона категории.

«Я не удовлетворен, потому что в моем понимании это все равно второе место. При этом я осознаю, что это большое достижение. В истории я буду двукратным временным чемпионом, что на бумаге делает меня чемпионом.

Но именно в этом аспекте я должен быть пессимистом, потому что, как и в прошлый раз, мне только предстоит подраться за настоящий пояс. Этому я, конечно, рад. Но если говорить в целом, мне сложно принять этот титул таким, какой он есть», – сказал Гейджи.

Напомним, что Гейджи победил Пэдди Пимблетта судейским решением в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона. Бой возглавил турнир UFC 324.

Мы увидели худший титульник в истории UFC

«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
7 комментариев
Гейджи конечно молодец(спасибо Пэди за ужасно тупой гейм план) Но учитывая сколько он пропускал от Пэди,Топурия рубанёт его в первом размене
Изи мани для Топурии, Гэйджи в последнем бою выглядел очень блекло и медленно
Рекомендуем