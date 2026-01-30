1

Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле

Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле.

В Ньюкасле (Великобритания) состоялась церемония взвешивания перед боем между Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.

По итогам взвешивания россиянин оказался легче своего соперника. Вес Муртазалиева – 69 кг. Келли на весах показал 69,7 кг.

Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе состоится 31 января.

У России два чемпиона мира по боксу, у США – в 10 раз больше. Почему?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoБахрам Муртазалиев
logoбокс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то не красиво со стороны российской блогосферы и спортивных сайтов так вяло освещать бой за защиту пояса росиянина. Или опять дело в национальности? Например, братьев Цзью освещают по полной. Не смотря на то, что у них нет поясов и даже российского гражданство. А здесь дерется чемпион, от кого шарахается весь дивизион и вот такое гробовое молчание. Позор!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Самый быстрый нокаут в истории бокса – 1,5 секунды величия
вчера, 21:00
Хабиб – о бое Фьюри и Махмудова: «Тайсон – великий чемпион. За ним всегда интересно наблюдать»
30 января, 08:25
Фьюри вернулся! Встретится с российским нокаутером
29 января, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Алмабаев не подерется с Морено из-за травмы руки
вчера, 18:02
Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»
вчера, 16:26
TOP DOG 40 | Папай vs Узбекский Правша, Хмель vs Mad, Тунгус vs Сиверский, Брейкер vs Замбидис
вчера, 15:28Видео
Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»
вчера, 14:32
PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев подерется с Курамагомедовым и другие бои
вчера, 12:13
Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»
вчера, 11:47
ACA 200: титульник Гасанов против Туменова, Багов – Мамадалиев и другие бои
вчера, 11:36
Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»
вчера, 11:19
Top Dog 41: «Ликвидатор» против «Мастака», «Мамука» – Нурмагомедов и другие бои
вчера, 09:27Фото
Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
вчера, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем