Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле.

В Ньюкасле (Великобритания) состоялась церемония взвешивания перед боем между Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.

По итогам взвешивания россиянин оказался легче своего соперника. Вес Муртазалиева – 69 кг. Келли на весах показал 69,7 кг.

Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе состоится 31 января.

