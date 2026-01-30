Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле
Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле.
В Ньюкасле (Великобритания) состоялась церемония взвешивания перед боем между Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.
По итогам взвешивания россиянин оказался легче своего соперника. Вес Муртазалиева – 69 кг. Келли на весах показал 69,7 кг.
Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе состоится 31 января.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Как-то не красиво со стороны российской блогосферы и спортивных сайтов так вяло освещать бой за защиту пояса росиянина. Или опять дело в национальности? Например, братьев Цзью освещают по полной. Не смотря на то, что у них нет поясов и даже российского гражданство. А здесь дерется чемпион, от кого шарахается весь дивизион и вот такое гробовое молчание. Позор!
