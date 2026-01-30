Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»

Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре в соцсетях.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре .

«Борз – 15 побед. Шама – 13 побед и три поражения. В этом и есть вся разница между нами. Если Шама перестанет бегать, то я стану чемпионом в двух дивизионах. Иншааллах», – написал в социальных сетях Чимаев.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

