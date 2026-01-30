Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре в соцсетях.
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к Алексу Перейре.
«Борз – 15 побед. Шама – 13 побед и три поражения. В этом и есть вся разница между нами. Если Шама перестанет бегать, то я стану чемпионом в двух дивизионах. Иншааллах», – написал в социальных сетях Чимаев.
В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.
Чимаев снова вызвал Перейру: «Не волнуйся, Алекс, я быстро с тобой разберусь»
Менеджер Перейры – о Чимаеве: «В поединке с Хамзатом нет смысла. Он не провел ни одной титульной защиты»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да Алекс за пару лет дрался чаще, чем он за 5, выходил на коротком, а не с подготовкой в год и без "привозных" Камару или Холланда/Диаса. Так что про рекорд не дубайскому палестинцу мычать
Да Алекс за пару лет дрался чаще, чем он за 5, выходил на коротком, а не с подготовкой в год и без "привозных" Камару или Холланда/Диаса. Так что про рекорд не дубайскому палестинцу мычать
привозной Камару? Ну-ну.
привозной Камару? Ну-ну.
Вместо пауло косты "привезли" целого Камару Усмана, вот реально юфс матчмейкеры подсобили Чимаеву 😂
Только если Перейра отправляет спать соперников, Чимаев отправляет спать зрителей.
Только если Перейра отправляет спать соперников, Чимаев отправляет спать зрителей.
Ещё один иксперд вылез хрен пойми откуда...Когда у Чимаева были скучные бои,за исключением боя с Дю Плесси?
Только если Перейра отправляет спать соперников, Чимаев отправляет спать зрителей.
С Усманом, Бернсом и Виттакером его бои были бодрые и я не слышал чтобы кто-то засыпал на них
Что они так боятся этих поражений? Это опыт, лучше выходить и драться с сильными соперниками, чем осторожничать и караулить свой нолик
Скажи про шиномонтажку, и Алекс сразу согласится
Уверен, что если Хамзату предложат сначала бой с Анкалаевым и в случае победы с Перейрой, то Хамзат сольётся)
Уверен, что если Хамзату предложат сначала бой с Анкалаевым и в случае победы с Перейрой, то Хамзат сольётся)
А в чем смысл боя с анкалаевым? Он только взял титул, переходить в другой вес чтобы что? За это время и в 84 за титул другие побьются. Зато Жасулан будет доволен и респект выразит?
Хамзат "за деньги да" Чимаев. Этот готов за твердую валюту на ВСЕ 🤦♂️ один из самых продажных людей,которых я когда либо видел, причем он это даже не скрывает. Выпрашивает у Перейры бой, чисто ради денег
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем