«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт

7

Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от боя между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

Напомним, что Гейджи победил Пимблетта судейским решением в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона. Бой возглавил турнир UFC 324.

– Я очень рад за Джастина – я всегда говорил, что он заслуживает драться за титул. За Пэдди я так не могу сказать, потому что у нас есть Арман и другие ребята, которые заслуживали больше.

Но UFC есть UFC, у них свое видение всего. Когда мы смотрели бой, то всей компанией думали: «Как будто двое за подворотней, за гаражами»…

– Двое алкашей?

– Это ты сам сказал! Я понял, что Джастин вообще не в форме, он чутка даже с жирком вышел. Он дважды со мной дрался, и не было ничего такого. Против меня он был намного лучше, в тех же кондициях он уничтожил бы Пэдди за 2-3 раунда. Но мы с ним впервые дрались уже 3-4 года назад, это сказывается. Пэдди... Смотришь на него и думаешь: «Как ему дали подраться за титул, е-мое», – сказал Физиев.

Да бой был ужасен👎🏻Гейджи решил много пропускать и забыл про лоу кики.А Пэди возомнил себя боксером и не использовал борьбу.Думаю что им с Белалом надо создать клуб любителей Канелло
В последнее время интересней смотреть 2-3 мин боя гаражных алкашей, чем 25 мин мужских обнимашек.
Нравится Физиев, но если ты проиграл одному из этих "алкашей", то какой твой уровень?
Ответ Vladizlove
Нравится Физиев, но если ты проиграл одному из этих "алкашей", то какой твой уровень?
Он же говорит, что Гейджи на момент боёв с Физиевым был в лучшей форме, нежели сейчас.
Ответ Vladizlove
Нравится Физиев, но если ты проиграл одному из этих "алкашей", то какой твой уровень?
я сначала тоже так подумал, но он так и сказал, что против него была более лучшая версия джастина.
Ахах, нормальный комментарий)
