«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт

Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от боя между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом .

Напомним, что Гейджи победил Пимблетта судейским решением в поединке за пояс временного чемпиона легкого дивизиона. Бой возглавил турнир UFC 324.

– Я очень рад за Джастина – я всегда говорил, что он заслуживает драться за титул. За Пэдди я так не могу сказать, потому что у нас есть Арман и другие ребята, которые заслуживали больше.

Но UFC есть UFC, у них свое видение всего. Когда мы смотрели бой, то всей компанией думали: «Как будто двое за подворотней, за гаражами»…

– Двое алкашей?

– Это ты сам сказал! Я понял, что Джастин вообще не в форме, он чутка даже с жирком вышел. Он дважды со мной дрался, и не было ничего такого. Против меня он был намного лучше, в тех же кондициях он уничтожил бы Пэдди за 2-3 раунда. Но мы с ним впервые дрались уже 3-4 года назад, это сказывается. Пэдди... Смотришь на него и думаешь: «Как ему дали подраться за титул, е-мое», – сказал Физиев.

