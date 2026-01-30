Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»
Хабиб Нурмагомедов: ОАЭ – самое безопасное место в мире.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о жизни в ОАЭ.
«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу – и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», – сказал Нурмагомедов.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
Другое дело что такой патриот Дагестана почему-то полюбил жить в другой стране, это несколько странно.
И таких примеров в ОАЭ и антипримеров в России множество. Поэтому там безопасно, а у нас нет.
Ох уж эти патриоты Кавказа…