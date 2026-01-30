  • Спортс
81

Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»

Хабиб Нурмагомедов: ОАЭ – самое безопасное место в мире.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о жизни в ОАЭ.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу – и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», – сказал Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

Хабиб – о бое Фьюри и Махмудова: «Тайсон – великий чемпион. За ним всегда интересно наблюдать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoUFC
Хабиб, на улицах многих российских городов небезопасно именно из-за твоих соплеменников. Почему ты не выскажешься по этому поводу.
Ответ greencroc78
По поводу мурада легенды сказал и.т. ,или ему 100 высказать чтобы ты слышал?
Ответ greencroc78
Комментарий скрыт
А в Дагестане? Или от РФ тебе только деньги нужны.Хотя известно как братья Хабиба шалили, а он их спасал, в ОАЭ не прокатило бы
Ответ Sobachkin
Ну, справедливости ради, Хабиб сам себе заработал на хорошую жизнь, государство здесь не при чем.
Другое дело что такой патриот Дагестана почему-то полюбил жить в другой стране, это несколько странно.
Ответ Antonio Gaudi
ну конечно же.... Братья Магомедовы и их Сумма Капитал не при делах.
Основы процветания ОАЭ это суровые законы и жёсткая миграционная политика, защищающая коренное население. Например там порядка 40 церквей, но при этом любая миссионерская деятельности , нацеленная на мусульман, там запрещена (справедливо). Сравните это с Россией, где в том же Спб у каждого метро (раньше по-крайней мере) людям пытались всучит газету Ас-Салам. Попытайся этим людям это запретить на законодательном уровне и тебя со всех сторон заклеймят различными -измами и -истами, причём люди схожих с Хабибом взглядов.
И таких примеров в ОАЭ и антипримеров в России множество. Поэтому там безопасно, а у нас нет.
Ответ Antonio Gaudi
Бред полный. ОАЭ - химера. Там белые воротнички - приезжие европейцы. Синие воротнички - мигранты. А местные плюют в потолок. Ни к чему хорошему такая ситуация не приведёт. Мигрантов там больше коренного населения. И когда им надоест они поднимут бунт. Европейцы дадут стрекоча, а местных лентяев вырежут за милую душу. В итоге страна впадёт в коллапс и развалится на 7 эмиратов. А может на 17. Так что нет, дружок. У нас не идеально, но такой ситуации как в ОАЭ и близко не надо.
Ответ Antonio Gaudi
Люди со схожими взглядами как у Хабиба, эти газеты не признают даже.)
Ну так и есть, из мест где был ОАЭ и Сингапур в топе по безопасности, близко Япония и Китай. Рецепт везде один - суровость законов, неотвратимость наказания и цифровизация/камеры
Ответ barcelonistas
В Китае много мошенничества
нужно жесткую и понятную политику проводить , чтобы семена хабоба не прорастали тогда и безопасно будет
насколько я знаю в ОАЭ не раздают гражданство всем подряд налево и направо. паспорт ОАЭ негражданину можно получить, только если его предки прожили в стране 7 поколений. мигранты-гастарбайтеры (из таких же мусульманских стран) живут как бичи по 10 человек в одном вагончике. там как у нас в рот приезжим не заглядывают, и преступления на этнической почве не получится замять с помощью диаспоры. просто в их стране уважают и соблюдают права в первую очередь своих граждан, а если приезжий совершит преступление - его быстро вышвырнут из страны, без права восстановления визы. вот поэтому и безопасно
Ответ Jose Raul Capablanca
Знакомый курил косяк в машине в абу-даби(осуждаю спиртое и наркотики) получил за это пожизненный депорт
Главный спонсор молодого Хабиба – миллиардер, осужденный на 19 лет за хищения. В зале у Нурмагомедова занимался террорист, а сам он задолжал государству порядка 300 млн рублей. Он ничего не сказал о СВО, его хата с краю....
Ответ Sobachkin
Комментарий скрыт
Ответ Чувак Г
Комментарий скрыт
Поляк
Живи там, кто против то? Многие, думаю, даже будут рады отъезду. Там же где то обретается спонсор Хабиба, который на родине в статусе кознокрада числится.
Ответ СвинопаС
Интересно есть ли в РФ богатые люди не кознокрады ? Действительно богатые
Ответ mr Gadisov
Если вопрос не риторический, то думаю есть. Я же в своем посте имел в виду Муртазалиева.
Сдается мне если бы Хабибка сейчас выступал, то наверняка как патриот Чимаев. Под флагом ОАЭ))
Ох уж эти патриоты Кавказа…
Сейчас Хабибу накидают за такие слова)))
Рекомендуем