Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски сообщил, что хочет провести три боя в 2026 году.

«В прошлом году у меня не получилось сделать быстрый камбэк – посмотрим, получится ли в этом. Я хочу быть активным в этом году. Я точно хочу провести как минимум два боя. Думаю, два боя за год – это вполне реально.

Могу ли я провести три? Хочу ли я этого? Да, думаю, хочу. Мне 37 лет, так что мне нужно быть активным. Поэтому да – давайте сделаем три. Бой в середине года звучит хорошо, и это даст мне достаточно времени для еще одного ближе к концу года», – сказал Волкановски.

В ночь на 1 февраля Волкановски будет защищать титул полулегкого веса против Диего Лопеса. Бой возглавит турнир UFC 325 в Австралии.

Главный дед UFC – как Алекс Волкановски в 37 остается чемпионом?

Алекс Волкановски: «Сейчас точно не время для завершения карьеры»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Только уважение, никогда не искал удобных соперников, не жестил на прессухах и не соскакивал с боёв в последний момент
Срубить бабла перед пенсией - хороший план
