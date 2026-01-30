Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»

Александр Волкановски сообщил, что хочет провести три боя в 2026 году.

«В прошлом году у меня не получилось сделать быстрый камбэк – посмотрим, получится ли в этом. Я хочу быть активным в этом году. Я точно хочу провести как минимум два боя. Думаю, два боя за год – это вполне реально.

Могу ли я провести три? Хочу ли я этого? Да, думаю, хочу. Мне 37 лет, так что мне нужно быть активным. Поэтому да – давайте сделаем три. Бой в середине года звучит хорошо, и это даст мне достаточно времени для еще одного ближе к концу года», – сказал Волкановски.

В ночь на 1 февраля Волкановски будет защищать титул полулегкого веса против Диего Лопеса . Бой возглавит турнир UFC 325 в Австралии.

