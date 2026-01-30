Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее.

Харрисон получила травму во время подготовки к бою с Амандой Нуньес , который должен был состояться в соглавном событии турнира UFC 324. Поединок был перенесен на неопределенный срок.

Ранее появилась информация, что восстановление Харрисон может занять шесть месяцев.

Кайла Харрисон: «Вчера мне сделали операцию на шее. Хочу извиниться перед Нуньес и фанатами»