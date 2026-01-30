Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее
Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее.
Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее.
Харрисон получила травму во время подготовки к бою с Амандой Нуньес, который должен был состояться в соглавном событии турнира UFC 324. Поединок был перенесен на неопределенный срок.
Ранее появилась информация, что восстановление Харрисон может занять шесть месяцев.
Кайла Харрисон: «Вчера мне сделали операцию на шее. Хочу извиниться перед Нуньес и фанатами»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм American Top Team
Есть спецы? Почему спереди шрам? Тут же трахея, пищевод.. легче сзади к позвонкам добраться
В данном случае передний доступ был оправдан. Видимо повреждение было в переднем отделе шейных позвонков.
Больше похоже на операцию на щитовидку.
Страшная как моя жизнь..
