  • Рафаэль Физиев: «Царукян размазал Хукера, а теперь только борется и кушает. Зачем в UFC рейтинги?»
Рафаэль Физиев: «Царукян размазал Хукера, а теперь только борется и кушает. Зачем в UFC рейтинги?»

Рафаэль Физиев: Царукян размазал Хукера, а теперь только борется и кушает.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев высказался о положении Армана Царукяна в промоушене.

– Ты понимаешь логику UFC в отношении Армана Царукяна? Может, за сроком давности уже пора его простить?

– Ну, он уже и выиграл бой [после срыва титульника]. Такое впечатление, что он сейчас каждую неделю борется, а потом еще что-то делает. Только кушает, потом борется, потом опять кушает. Он не выиграл у Хукера, он его размазал.

Конечно, я не понимаю эту тему. Но для UFC важны другие вещи. Пимблетт – англичанин, ему дали бой в США с американцем. А фан-база у Пэдди немаленькая, он харизматичный и хайповый парень. Но со спортивной точки зрения непонятно, зачем нам рейтинги нужны. Вопросы надо задавать UFC, а я и так всем доволен, – сказал Физиев.

Ранее Джастин Гейджи стал обладателем временного пояса в легком весе, победив Пэдди Пимблетта в главном событии UFC 324.

Царукян – Топурии: «Я куплю твой дом, если ты согласишься подраться со мной следующим»

Арман Царукян: «Попробую выиграть титул в полулегком весе. Мой организм способен там выступать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoАрман Царукян
logoДэн Хукер
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoРафаэль Физиев
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
