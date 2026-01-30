Рафаэль Физиев: «Царукян размазал Хукера, а теперь только борется и кушает. Зачем в UFC рейтинги?»

Рафаэль Физиев: Царукян размазал Хукера, а теперь только борется и кушает.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев высказался о положении Армана Царукяна в промоушене.

– Ты понимаешь логику UFC в отношении Армана Царукяна? Может, за сроком давности уже пора его простить?

– Ну, он уже и выиграл бой [после срыва титульника]. Такое впечатление, что он сейчас каждую неделю борется, а потом еще что-то делает. Только кушает, потом борется, потом опять кушает. Он не выиграл у Хукера , он его размазал.

Конечно, я не понимаю эту тему. Но для UFC важны другие вещи. Пимблетт – англичанин, ему дали бой в США с американцем. А фан-база у Пэдди немаленькая, он харизматичный и хайповый парень. Но со спортивной точки зрения непонятно, зачем нам рейтинги нужны. Вопросы надо задавать UFC, а я и так всем доволен, – сказал Физиев.

Ранее Джастин Гейджи стал обладателем временного пояса в легком весе, победив Пэдди Пимблетта в главном событии UFC 324.

