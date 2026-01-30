Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником Умара.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником Умара Нурмагомедова .

«Для нас было очень важно сформировать топ-4: Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили , Петр Ян и Умар. Нужно было четко дать понять, что наверху есть только четыре бойца.

Если Ян подерется с Мерабом, то Умар встретится с Шоном О’Мэлли . Если Ян выйдет против О’Мэлли, то Умар получит бой с Мерабом», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

