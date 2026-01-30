8

Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником Умара.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником Умара Нурмагомедова.

«Для нас было очень важно сформировать топ-4: Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили, Петр Ян и Умар. Нужно было четко дать понять, что наверху есть только четыре бойца.

Если Ян подерется с Мерабом, то Умар встретится с Шоном О’Мэлли. Если Ян выйдет против О’Мэлли, то Умар получит бой с Мерабом», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?

Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

На самом деле по спортивному принципу Омэли меньше всех заслуживает боя за титул. Справедливее всего Ян-Мераб, Умар-Шон.
Ответ Горец Юнайтед
На самом деле по спортивному принципу Омэли меньше всех заслуживает боя за титул. Справедливее всего Ян-Мераб, Умар-Шон.
👍 и его потолок 4 место
Ответ Горец Юнайтед
На самом деле по спортивному принципу Омэли меньше всех заслуживает боя за титул. Справедливее всего Ян-Мераб, Умар-Шон.
Так и будет. Умару скажут сделать шоу, но шоу не будет. Титульник после Шона получит, и титул когда-то да возьмет, но в любимчиках у Даны он не будет. У него самый зрелищный бой был против Мераба, который якобы "тейкдауном" считается.
