Финальные битвы взглядов перед UFC 325: Волкановски против Лопеса, Физиев – Руффи

Состоялись финальные дуэли взглядов участников UFC 325.

В Сиднее (Австралия) состоялось церемониальное взвешивание перед турниром UFC 325. В рамках мероприятия прошли заключительные битвы взглядов между участниками ивента.

Напомним, что турнир состоится в ночь на 1 февраля. Его возглавит титульный реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом . В главном карде также подерутся Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи.

