Финальные битвы взглядов перед UFC 325: Волкановски против Лопеса, Физиев – Руффи
Состоялись финальные дуэли взглядов участников UFC 325.
В Сиднее (Австралия) состоялось церемониальное взвешивание перед турниром UFC 325. В рамках мероприятия прошли заключительные битвы взглядов между участниками ивента.
Напомним, что турнир состоится в ночь на 1 февраля. Его возглавит титульный реванш между Александром Волкановски и Диего Лопесом. В главном карде также подерутся Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи.
Физиев – о подготовке к бою с Руффи: «Проходил кэмп с Бэтменом и Спайдерменом. Железный человек тоже подключался»
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
