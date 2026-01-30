Физиев – о подготовке к бою с Руффи: «Проходил кэмп с Бэтменом и Спайдерменом. Железный человек тоже подключался»

Рафаэль Физиев: проходил кэмп с Бэтменом и Спайдерменом.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев рассказал о подготовке к поединку против Маурисио Руффи.

Бой между Физиевым и Руффи пройдет в ночь на 1 февраля на турнире UFC 325 в Австралии.

– Судя по соцсетям, тебя уже познакомили с австралийской живностью. Пауки страшные?

– Да мне пофигу, они же везде страшные. Что в России, что в Казахстане или Азербайджане. Когда я вижу паука, то мне все равно, откуда он – я его уже боюсь.

– Руффи, твой противник, проходил тренировочный лагерь в Австралии с Алексом Волкановски. Как думаешь, Волк мог ему что-то новое привнести?

– А я знаешь, с кем кэмп проходил? С Бэтменом и Спайдерменом. Железный человек тоже подключался. Все из «Марвела» приехали, мы месяц тренировались. Спайдермен нам тоже много чего показал, – сказал Физиев.

Рафаэль Физиев: «Мне интересен пояс BMF. Если я заберу его, то стану камушком, который все признают»