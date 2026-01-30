Бенн – об аресте Дэвиса: «Профессиональный боец, поднимающий руку на женщин... Ему нет места в боксе»

Конор Бенн отреагировал на арест Джервонты Дэвиса.

Британский боксер Конор Бенн отреагировал на арест бывшего чемпиона мира Джервонты Дэвиса .

Дэвис был арестован вчера по обвинению в избиении и попытке похищения бывшей девушки Кортни Россел. Позже его отпустили под залог.

«У меня есть сестры, у меня есть дочь. Если кто-то поднимет руку на мою дочь – для него все закончится. Ты можешь быть фанатом Джервонты Дэвиса. Мне лично нравится его стиль в ринге. Но если ты профессиональный боец и поднимаешь руку на женщину... Это неправильно.

В этом нет ничего смешного. Если кто-то тронет моих сестер или мою дочь, он за это ответит. Так считаю ли я, что ему есть место в боксерском ринге? Нет, не считаю», – сказал Бенн.

