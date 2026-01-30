Рафаэль Физиев: «Мне интересен пояс BMF. Если я заберу его, то стану камушком, который все признают»

Рафаэль Физиев: мне интересен пояс BMF.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев заявил, что заинтересован в поединке за пояс BMF. Сейчас титул принадлежит Максу Холлоуэю .

«Конечно, мне интересен и пояс BMF. Мне кажется, что этот пояс в легком весе – это хорошая идея, поскольку у нас элитный дивизион. Если бы этот пояс был в другом дивизионе, то было бы не очень понятно. А вот в легком весе все ребята атомные.

Если бы я забрал этот пояс, то это бы значило, что я тоже какой-то камушек, которого все признают», – сказал Физиев.

Следующий поединок Физиева состоится в ночь на 1 февраля. Его соперником станет Маурисио Руффи.

Царукяну интересен бой за пояс BMF: «Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать»

Холлоуэй – о поединке с Оливейрой: «По-настоящему крутым поступком будет засабмитить Чарльза. Это же бой за пояс BMF»