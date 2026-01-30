  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рафаэль Физиев: «Мне интересен пояс BMF. Если я заберу его, то стану камушком, который все признают»
0

Рафаэль Физиев: «Мне интересен пояс BMF. Если я заберу его, то стану камушком, который все признают»

Рафаэль Физиев: мне интересен пояс BMF.

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев заявил, что заинтересован в поединке за пояс BMF. Сейчас титул принадлежит Максу Холлоуэю.

«Конечно, мне интересен и пояс BMF. Мне кажется, что этот пояс в легком весе – это хорошая идея, поскольку у нас элитный дивизион. Если бы этот пояс был в другом дивизионе, то было бы не очень понятно. А вот в легком весе все ребята атомные.

Если бы я забрал этот пояс, то это бы значило, что я тоже какой-то камушек, которого все признают», – сказал Физиев.

Следующий поединок Физиева состоится в ночь на 1 февраля. Его соперником станет Маурисио Руффи.

Царукяну интересен бой за пояс BMF: «Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать»

Холлоуэй – о поединке с Оливейрой: «По-настоящему крутым поступком будет засабмитить Чарльза. Это же бой за пояс BMF»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoРафаэль Физиев
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 325: Волкановски победил Лопеса, Хукер проиграл Сен-Дени, Физиев проиграл Руффи и другие бои
1 февраля, 04:59
Взвешивание перед UFC 325: Волкановски легче Лопеса, Физиев тяжелее Руффи
30 января, 08:10
«Джин Силва знает это чувство». Физиев показал, как справляется с весогонкой
27 января, 18:00Видео
Рекомендуем
Главные новости
Алмабаев не подерется с Морено из-за травмы руки
вчера, 18:02
Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»
вчера, 16:26
TOP DOG 40 | Папай vs Узбекский Правша, Хмель vs Mad, Тунгус vs Сиверский, Брейкер vs Замбидис
вчера, 15:28Видео
Хабиб – об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC»
вчера, 14:32
PFL Dubai: Нурмагомедов против Дэвиса, Мусаев подерется с Курамагомедовым и другие бои
вчера, 12:13
Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»
вчера, 11:47
ACA 200: титульник Гасанов против Туменова, Багов – Мамадалиев и другие бои
вчера, 11:36
Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»
вчера, 11:19
Top Dog 41: «Ликвидатор» против «Мастака», «Мамука» – Нурмагомедов и другие бои
вчера, 09:27Фото
Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
вчера, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем