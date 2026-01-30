Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог в $16 тысяч

Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог после ареста в Майами.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы под залог после ареста в Майами. Сумма составила $16 тысяч.

Дэвис был арестован вчера по обвинению в избиении и попытке похищения бывшей девушки Кортни Россел.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в клубе, где работала девушка. Дэвис схватил ее за затылок, силой протащил к выходу и избил на парковке.

Дэвиса дважды арестовывали по обвинениям, связанным с домашним насилием. Последний раз это произошло в июле – позже дело было закрыто.

