Взвешивание перед UFC 325: Волкановски легче Лопеса, Физиев тяжелее Руффи

В Сиднее (Австралия) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC 325. Ивент состоится в ночь на 1 февраля – в главном событии пройдет реванш за пояс полулегкого веса между Александром Волкановски и Диего Лопесом .

Результаты взвешивания:

● Александр Волкановски (65,5 кг) – Диего Лопес (65,8 кг);

● Дэн Хукер (70,6 кг) – Бенуа Сен-Дени (70,6 кг);

● Рафаэль Физиев (70,5 кг) – Маурисио Руффи (70,4 кг);

● Тай Туиваса (120,4 кг) – Таллисон Тейшейра (117,5 кг);

● Куиллан Салкиллд (70,5 кг) – Джейми Малларки (70,5 кг).

Алекс Волкановски и Диего Лопес провели дуэль взглядов перед боем

«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам