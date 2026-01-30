Взвешивание перед UFC 325: Волкановски легче Лопеса, Физиев тяжелее Руффи
В Сиднее (Австралия) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC 325. Ивент состоится в ночь на 1 февраля – в главном событии пройдет реванш за пояс полулегкого веса между Александром Волкановски и Диего Лопесом.
Результаты взвешивания:
● Александр Волкановски (65,5 кг) – Диего Лопес (65,8 кг);
● Дэн Хукер (70,6 кг) – Бенуа Сен-Дени (70,6 кг);
● Рафаэль Физиев (70,5 кг) – Маурисио Руффи (70,4 кг);
● Тай Туиваса (120,4 кг) – Таллисон Тейшейра (117,5 кг);
● Куиллан Салкиллд (70,5 кг) – Джейми Малларки (70,5 кг).
Алекс Волкановски и Диего Лопес провели дуэль взглядов перед боем
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
