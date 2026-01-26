Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Умар закрепился в топ-4 бойцов легчайшего дивизиона после победы над Фигейредо.
«Умару очень важно было войти в эту четверку [с Петром Яном, Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли]. Нас устроит любой вариант. Наша задача – подраться со всеми топами по дороге за титул.
Умар в этой весовой категории самый универсальный боец. Скоро придет его время стать чемпионом.
Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории», – написал в соцсетях Хабиб.
Напомним, Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.
Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
Поняли после победы над никакущим бразилом?! А точно это поняли, а не что то другое?
Фигередо 2-кратный чемпион, до спада (из-за возраста разумеется) рекорд был 24-3
Просто он уже старый, вышел чисто за чеком, а Хабиб хочет придать ожидаемой победе Умара над пенсионером больше значения)
Риторический вопрос: когда был последний нокаут?
Да, первые два раунда против мераба были хороши, но Мераб их не почувствовал, как комарик укусил. Сравним с ринопластикой от доктора Петюни.
Последняя победа нокаутом:
Ян - Июль 2020
Мераб - Сентябрь 2021
Умар - Январь 2023
Шон - Август 2023
Вопросы?