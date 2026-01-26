Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

Хабиб похвалил Умара за бой с Фигейредо.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Умар закрепился в топ-4 бойцов легчайшего дивизиона после победы над Фигейредо.

«Умару очень важно было войти в эту четверку [с Петром Яном, Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли]. Нас устроит любой вариант. Наша задача – подраться со всеми топами по дороге за титул.

Умар в этой весовой категории самый универсальный боец. Скоро придет его время стать чемпионом.

Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории», – написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.

Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»

Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»