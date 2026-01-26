  • Спортс
42

Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

Хабиб похвалил Умара за бой с Фигейредо.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Умар закрепился в топ-4 бойцов легчайшего дивизиона после победы над Фигейредо.

«Умару очень важно было войти в эту четверку [с Петром Яном, Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли]. Нас устроит любой вариант. Наша задача – подраться со всеми топами по дороге за титул.

Умар в этой весовой категории самый универсальный боец. Скоро придет его время стать чемпионом.

Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории», – написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.

Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»

Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
42 комментария
>>>Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

Поняли после победы над никакущим бразилом?! А точно это поняли, а не что то другое?
Ответ Евгений Сидоров
>>>Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории» Поняли после победы над никакущим бразилом?! А точно это поняли, а не что то другое?
> над никакущим бразилом

Фигередо 2-кратный чемпион, до спада (из-за возраста разумеется) рекорд был 24-3
Просто он уже старый, вышел чисто за чеком, а Хабиб хочет придать ожидаемой победе Умара над пенсионером больше значения)
Ответ Евгений Сидоров
>>>Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории» Поняли после победы над никакущим бразилом?! А точно это поняли, а не что то другое?
До него Умар побил сильного парня.
А почему задачу поставили подраться со всеми топами перед вторым титульноком, а не перед первым?) перед первым почему то решили что одного кори достаточно) да и вряд ли вы сами решили со всеми топами подраться, а Дана приказал, учитывая как он сейчас относится к скучмару))
Ответ Суслик Агарян
А почему задачу поставили подраться со всеми топами перед вторым титульноком, а не перед первым?) перед первым почему то решили что одного кори достаточно) да и вряд ли вы сами решили со всеми топами подраться, а Дана приказал, учитывая как он сейчас относится к скучмару))
а кто был более достойным претендентом на тот момент ? просто назови имя
Ответ GBale
а кто был более достойным претендентом на тот момент ? просто назови имя
Он не сможет привести достойного аргумента. Лишь бы на волне хейта что-то ляпнуть
Лично меня Умар не убедил.. Такое ощущение что Петр просто уничтожит. Неплохо бы ему с О’Майлы зарубится прежде чем опять выйти на титульник.
Ответ Чеб711
Лично меня Умар не убедил.. Такое ощущение что Петр просто уничтожит. Неплохо бы ему с О’Майлы зарубится прежде чем опять выйти на титульник.
Петр красавец , никто не спорит . Но не зря говорят , что ты хорош ровно настолько , насколько хорош был твой последний бой , потому что у людей память коротка . Когда Петр на классе , но все же не смог удосрочить китайца , а потом так же уверенно вроде бы , но не избиением победил дебютанта , да еще и старого дебютанта , никто и шанса ему не давал в бою против Мераба . А теперь вот оказывается Петр уничтожит Умара )
Какой же Хабиб - Хабиб
Машет руками/ногами, как на выставке/олимпиаде по тхэквондо, урона ноль
Риторический вопрос: когда был последний нокаут?
Да, первые два раунда против мераба были хороши, но Мераб их не почувствовал, как комарик укусил. Сравним с ринопластикой от доктора Петюни.
Ответ Dimas Dimasc
Машет руками/ногами, как на выставке/олимпиаде по тхэквондо, урона ноль Риторический вопрос: когда был последний нокаут? Да, первые два раунда против мераба были хороши, но Мераб их не почувствовал, как комарик укусил. Сравним с ринопластикой от доктора Петюни.
так этот Мераб в первом бою просто уничтожил Петра
Ответ Dimas Dimasc
Машет руками/ногами, как на выставке/олимпиаде по тхэквондо, урона ноль Риторический вопрос: когда был последний нокаут? Да, первые два раунда против мераба были хороши, но Мераб их не почувствовал, как комарик укусил. Сравним с ринопластикой от доктора Петюни.
>>>Риторический вопрос: когда был последний нокаут?
Последняя победа нокаутом:
Ян - Июль 2020
Мераб - Сентябрь 2021
Умар - Январь 2023
Шон - Август 2023
Вопросы?
