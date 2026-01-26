Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»

Пуляев считает, что следующий поединок может стать для него последним в UFC.

Боец UFC Андрей Пуляев не исключает, что следующий бой станет для него последним в промоушене.

- Следующий бой будет решающим?

– Возможно, это будет мой крайний поединок в этой лиге и вообще в Америке. Если я не буду в UFC, то мне никто не сделает визу в США. Именно поэтому план – выдать лучший бой в жизни. Имя? В среднем весе куча ребят. Кого дадут – того и дадут, тут не повыбираешь. На моем уровне никто не будет выполнять хотелки, – сказал Пуляев.

Напомним, Андрей Пуляев проиграл Атебе Готье на UFC 324. Рекорд Пуляева в промоушене: 1-2.

Пуляев – о поражении в бою с Готье: «Когда мне его предложили, то испугался. Для меня было важно выйти и не обосраться»

Мы увидели худший титульник в истории UFC