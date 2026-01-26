Хабиб – Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет – нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»

Хабиб заявил, что Умар может подраться в мае или июне.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Умара с победой над Дейвисоном Фигейредо.

«Поздравляю с очередной победой, Умар.

За три месяца провел два боя. Все только начинается. Ты только разгоняешься. Дадут бой за пояс или нет – нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне.

Усман, братка, передаем эстафету тебе. 7 февраля в Дубае ждем уже твоей победы», – написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар победил Фигейредо судейским решением в прелимах UFC 324.

Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса.

