  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хабиб – Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет – нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»
16

Хабиб – Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет – нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»

Хабиб заявил, что Умар может подраться в мае или июне.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Умара с победой над Дейвисоном Фигейредо.

«Поздравляю с очередной победой, Умар.

За три месяца провел два боя. Все только начинается. Ты только разгоняешься. Дадут бой за пояс или нет – нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне.

Усман, братка, передаем эстафету тебе. 7 февраля в Дубае ждем уже твоей победы», – написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар победил Фигейредо судейским решением в прелимах UFC 324.

Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса.

Хабиб Нурмагомедов: «Джастин – абсолютная легенда. Мои поздравления. Какой бой! Не забывайте, что ему почти 38 лет»

Умар выложил командное фото: «Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Умар очень скучный боец.
Ответ Melnikov1968
Умар очень скучный боец.
И добавить нечего 😂
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб провел стердаун между Махачевым и Усманом
25 января, 13:11Видео
Хавьер Мендес: «Хабиб похож на Мохаммеда Али. Он не только великий боец, но и великий человек»
24 января, 16:10
«Твой выход, младший». Хабиб поддержал Умара перед поединком с Фигейредо
24 января, 12:40Фото
Главные новости
Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
вчера, 17:20
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
вчера, 16:55
Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»
вчера, 16:40
Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле
вчера, 16:05
Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
вчера, 15:05
«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт
вчера, 14:50
Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»
вчера, 13:55
Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»
вчера, 12:50
Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее
вчера, 11:40Фото
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото