  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»
6

Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»

Камил Гаджиев считает, что Умар Нурмагомедов должен драться с Шоном О’Мэлли.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев предложил следующего соперника для Умара Нурмагомедова.

«Увидев на взвешивании, в каком состоянии Фигейредо, я подумал, что Умар должен досрочно выиграть.

Что дальше? Думаю, бой с О’Мэлли. Я всегда говорил, что Шон, Сун Ядун, Фигейредо и Умар – это некая четверка, которая, можно сказать, в формате внутреннего Гран-при разыгрывает титульный шанс. Первый этап прошли О’Мэлли и Нурмагомедов – логично, что дальше они подерутся друг с другом.

В это время Мераб Двалишвили с Петром Яном подерутся в третий раз, а уже Шон или Умар выйдут на победителя», – сказал Гаджиев.

Напомним, Умар победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.

Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?

Умар – о поединке с Фигейредо: «Тяжело удосрочить соперника, который не вовлечен в конфликт и бой. Но не надо думать, что я дрался с каким-то пацаном с улицы»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoКамил Гаджиев
logoMMA
logoUFC
logoШон О'Мэлли
logoУмар Нурмагомедов
logoДейвисон Фигейредо
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая турнир в белом доме, опять же не факт. Могут сахарка с Петром свести. Чтобы американец и за титул.
Ответ avku
Учитывая турнир в белом доме, опять же не факт. Могут сахарка с Петром свести. Чтобы американец и за титул.
не, Пётр однозначно с Мерабом будут махаться
а бой с сахарком никто не проведёт так быстро
Ожидание - кто угодно из наших в мейнкарде в Белом доме, кроме Умара

Реальность - в мейнкарде в Белом доме - только Умар, тк против американца)
С захаби в прилимах его следующий бой😂
Легкая работа для дагестанца.
Это был бы отличный расклад, но сахарка могут и без очереди на титульник запустить.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Неубедительные победы Умара и О’Мэлли, комичный титульник. Как UFC встретил 2026-й?
25 января, 05:40
UFC 324: Гейджи победил Пимблетта, О’Мэлли – Ядуна, Умар – Фигейредо и другие результаты
25 января, 05:32
Умар – о следующем поединке: «Ян – О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я – с Шоном»
25 января, 04:55
Главные новости
Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
вчера, 17:20
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
вчера, 16:55
Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»
вчера, 16:40
Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле
вчера, 16:05
Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
вчера, 15:05
«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт
вчера, 14:50
Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»
вчера, 13:55
Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»
вчера, 12:50
Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее
вчера, 11:40Фото
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото