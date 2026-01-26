Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»

Камил Гаджиев считает, что Умар Нурмагомедов должен драться с Шоном О’Мэлли.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев предложил следующего соперника для Умара Нурмагомедова .

«Увидев на взвешивании, в каком состоянии Фигейредо, я подумал, что Умар должен досрочно выиграть.

Что дальше? Думаю, бой с О’Мэлли. Я всегда говорил, что Шон, Сун Ядун, Фигейредо и Умар – это некая четверка, которая, можно сказать, в формате внутреннего Гран-при разыгрывает титульный шанс. Первый этап прошли О’Мэлли и Нурмагомедов – логично, что дальше они подерутся друг с другом.

В это время Мераб Двалишвили с Петром Яном подерутся в третий раз, а уже Шон или Умар выйдут на победителя», – сказал Гаджиев.

Напомним, Умар победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.

