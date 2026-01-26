  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал – о Гейджи: «Он так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот». Джастин ответил: «Это приманка»
7

Белал – о Гейджи: «Он так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот». Джастин ответил: «Это приманка»

Белал Мухаммад отметил недостаток в технике Джастина Гейджи.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад отметил недостаток в технике Джастина Гейджи.

«Джастин так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот», – написал в соцсетях Белал.

Гейджи отреагировал: «Это приманка».

Напомним, Гейджи победил Пимблетта в главном событии UFC 324 и стал временным чемпионом легкого дивизиона.

Мы увидели худший титульник в истории UFC

UFC не может создать звезду 10 лет

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
logoUFC
logoБелал Мухаммад
logoДжастин Гейджи
logoMMA
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятно что приманка, но уж больно рискованная. К тому же Гейджи был с первого раунда медленным и без резкости, будто под чем то(как многие пишут под антибиотиками), так что вдвойне рискованно. Повезло что Пэдди ещё медленнее был. Другой бы мог наказать.
Раз 10 точно пытался его коленом в голову ливер достать, но ни разу не смог.
Приманка не приманка, главное что бы успел потянуть, а то лезка порвётся
Приманка к колену.Геджи гений
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров – о поединке Гейджи – Пимблетт: «Псевдобой за титул. В этот раз Джастин заслужил «Оскар» за свое выступление»
25 января, 18:30
Арман Царукян: «Думаю, что подерусь с Гейджи, а Топурия поднимется в полусредний вес для боя с Махачевым»
25 января, 18:03
Гейджи – о словах Пимблетту после поединка: «Пэдди говорил, что я не буду выглядеть, как раньше. После боя я сказал ему: «Посмотри на свое лицо, ублюдок»
25 января, 09:50
Главные новости
Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
вчера, 17:20
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
вчера, 16:55
Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»
вчера, 16:40
Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле
вчера, 16:05
Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
вчера, 15:05
«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт
вчера, 14:50
Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»
вчера, 13:55
Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»
вчера, 12:50
Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее
вчера, 11:40Фото
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото