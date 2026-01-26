Белал – о Гейджи: «Он так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот». Джастин ответил: «Это приманка»

Белал Мухаммад отметил недостаток в технике Джастина Гейджи.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад отметил недостаток в технике Джастина Гейджи .

«Джастин так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот», – написал в соцсетях Белал.

Гейджи отреагировал: «Это приманка».

Напомним, Гейджи победил Пимблетта в главном событии UFC 324 и стал временным чемпионом легкого дивизиона.

