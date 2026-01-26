Белал – о Гейджи: «Он так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот». Джастин ответил: «Это приманка»
Белал Мухаммад отметил недостаток в технике Джастина Гейджи.
«Джастин так сильно наклоняет голову, что поймает колено или апперкот», – написал в соцсетях Белал.
Гейджи отреагировал: «Это приманка».
Напомним, Гейджи победил Пимблетта в главном событии UFC 324 и стал временным чемпионом легкого дивизиона.
Мы увидели худший титульник в истории UFC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятно что приманка, но уж больно рискованная. К тому же Гейджи был с первого раунда медленным и без резкости, будто под чем то(как многие пишут под антибиотиками), так что вдвойне рискованно. Повезло что Пэдди ещё медленнее был. Другой бы мог наказать.
Раз 10 точно пытался его коленом в голову ливер достать, но ни разу не смог.
Приманка не приманка, главное что бы успел потянуть, а то лезка порвётся
Приманка к колену.Геджи гений
