Пэдди Пимблетт: «Да, я не Хабиб. Но я загадка, которую еще труднее решить»

Пэдди Пимблетт: я не Хабиб, но я загадка, которую еще труднее решить.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи .

Бой между Пимблеттом и Гейджи за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324, который пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

«Джастин сказал, что я не Хабиб – и что он будет драться со мной без страха. Все удивляются моим навыкам, когда выходят против меня. Никто не ожидает, что я буду настолько хорош.

Да, я не Хабиб. Хабиб – он один такой. Я такой, какой есть. Но я загадка, которую еще труднее решить. Потому что я действительно странный. Все знали, что будет делать в октагоне Хабиб . Никто не знает, что буду делать я», – сказал на пресс-конференции Пимблетт.

Умар и О’Мэлли в погоне за Яном, битва стилей в недотитульнике. Каким будет первый турнир года в UFC?

Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»