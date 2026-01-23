  • Спортс
8

Дана Уайт: «Царукян понимает, почему не получил титульный бой. Мне не нужно ничего объяснять»

Дана Уайт: Царукян понимает, почему он не получил титульный бой.

Президент UFC Дана Уайт высказался о том, что Арман Царукян не получил шанс подраться за пояс.

Напомним, что в ночь на 25 января за пояс временного чемпиона UFC в легком весе подерутся Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт.

«Повлиял ли инцидент на битве взглядов [между Царукяном и Дэном Хукером] на наше решение? Ну, с Арманом было несколько инцидентов. Больше, чем один инцидент. И у него была возможность подраться за пояс.

Нет сомнений, что он – парень номер один в мире. Но у него уже была возможность. Много безумных вещей происходит в нашей индустрии. Арман все знает. И я не думаю, что мне стоит что-либо еще объяснять. Арман все понимает – и фанаты тоже», – сказал Уайт.

Арман Царукян: «Я бы отдал все деньги, все часы, все машины, лишь бы получить пояс UFC»

Арман Царукян: «Следующий бой, скорее всего, будет в июне-июле»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Дианы Бельбиты
