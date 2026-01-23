  • Спортс
Емельяненко объяснил причину трех поражений подряд: «Мы строили храм, поэтому было ополчение с той стороны. Духовная борьба»

Федор Емельяненко рассказал о серии из трех поражений в Strikeforce.

Бывший боец ММА Федор Емельяненко рассказал о неудачном забеге в промоушене Strikeforce.

Напомним, что с 2010 по 2011 год Емельяненко проиграл досрочно в трех поединках подряд.

– Вы рассказывали, что у супруги были тяжелые роды. Когда вы готовились к бою с Хендерсоном.

– Там не только роды, там было тяжелым все ношение. В каждом кабинете, в какой мы заходили, врачи кричали: «Аборт! Аборт! Аборт!» Я сейчас понимаю, что это еще и духовное... Мы в то время строили храм. Денис Курилов, еще наши друзья, близкие помогали.

И все три поражения пришлись именно на это время – на строительство, на беременность. Храм строили. Так что для меня это все закономерно. Это еще духовная такая борьба. Я сейчас с духовной точки зрения на это смотрю немножко... Вам, наверное, будет сложно понять (улыбается).

Я прямо чувствую, когда идет ополчение с той стороны. Когда я что-то делаю, мне сразу прилетает. Я не буду озвучивать, но есть кое-какие вещи, которые мы делаем с друзьями, с тем же Денисом. И прямо моментально... Как только мы заканчиваем какое-то дело – нам приходит, – сказал Емельяненко.

Емельяненко – о суплексе в поединке с Рэндлменом: «Больно не было. Но после боя оказалось, что реберная дуга травмировалась»

Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
