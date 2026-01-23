Деррик Льюис: «После победы над Тейшейрой мне позвонил Трамп. Но я не знал, что это был его номер – и не ответил»

Деррик Льюис рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Боец тяжелого веса UFC Деррик Льюис рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Трамп позвонил мне на следующий день после моей победы над Тейшейрой. Но я не знал, что это был его номер – и не ответил. Я не взял трубку, и тогда он позвонил в UFC и сказал им: «Передайте Деррику, чтобы он ответил на телефон – это я звоню».

Номер был из Флориды, но я тогда просто не связал это воедино», – сказал Льюис.

Напомним, Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде на турнире UFC on ESPN 70, который состоялся в июле 2025-го.

