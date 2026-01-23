Умар о потасовке с Дэнисом: «Недостаточно избили. Нужно было переломать ему ноги, руки. Он должен был оказаться в больнице»

Умар Нурмагомедов высказался о потасовке с Диллоном Дэнисом.

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов высказался о потасовке с Диллоном Дэнисом .

Напомним, на турнире UFC 322, который возглавил титульный бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, на трибунах произошла драка между командой Хабиба Нурмагомедова и Диллоном Дэнисом.

В драке участвовали Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC.

«Этот парень слишком много болтал. Он говорил о религии, о семье, о других вещах. Это нехорошо. Пусть не удивляется, что люди хотят его избить.

Достаточно ли его избили? Недостаточно. Нужно было переломать ему ноги, руки. Он должен был оказаться в больнице, на грани жизни и смерти. Он это заслужил», – сказал Нурмагомедов.

Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»

Hype FC предложил организовать схватку Диллона Дэниса и Магомеда Зайнукова