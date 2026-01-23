Емельяненко – о суплексе в поединке с Рэндлменом: «Больно не было. Но после боя оказалось, что реберная дуга травмировалась»

  • Спортс
Федор Емельяненко вспомнил поединок против Кевина Рэндлмена.

– Вы победили Кевина, зато в бою с вами он сделал свой знаменитый суплекс. И на пресс-конференции Рэнделман предположил, что вы на минуту отключились после его броска. Это так?

– Нет. Слава богу, я все время был в сознании. Я вам другую историю расскажу. Когда этот бросок произошел, Александр Васильевич [Мичков], тренер по боксу, пихнул Владимира Михайловича [Воронова] и сказал: «Что, отключился?»

Когда ты в положении снизу, нужно аккуратненько баланс чувствовать. Как только момент выдался, я сразу вышел наверх. Михалыч сидит, завис тоже, не понимает. Потом я выхожу наверх, и он говорит: «Не, все нормально, не переживай!» То есть Михалыч сам где-то потерялся, не понимал, в каком я состоянии. Но у меня, слава богу, все было хорошо.

– А больно было?

– Нет, не было.

– А после боя?

– Тоже не больно. Но у меня... Реберная дуга. То есть хрящ, в который наши ребра сходятся, вот он травмировался. Но во время боя я ничего не почувствовал. Это потом – когда вдыхал поглубже, выдыхал – пощелкивало чуть-чуть. Слава богу, удачно приземлился.

Я же самбо-дзюдо занимался. Поэтому сколько раз я бросал своих партнеров, столько раз бросали и меня. И как мы только друг друга не бросали: и со второго этажа – это когда броски с самого верха, и через спину, и через грудь. И когда я почувствовал [в бою с Рэнделманом], что у меня ноги вылетают наверх, я понял, где я нахожусь, как мне сгруппироваться и что делать внизу, – сказал Емельяненко.

Бой между Емельяненко и Рэндлменом состоялся в июне 2004 года. Емельяненко победил болевым приемом в первом раунде.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
