Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи .

Бой между Пимблеттом и Гейджи за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324, который пройдет в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

«Мы должны причинять друг другу боль. Это наша работа. Именно это все и хотят видеть. Лично я бы хотел, чтобы Джастин затащил меня в войну и провел со мной все пять раундов. Я знаю, что у меня есть сердце и желание пройти через это с таким воином, как он.

Но наш бой так долго не продлится. Как я уже говорил, я устрою ему такое избиение, какого он еще никогда не испытывал. Не могу дождаться, чтобы показать всем, насколько я хорош», – сказал Пимблетт на пресс-конференции.

