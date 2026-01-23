Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие
В рамках турнира UFC 324 прошли битвы взглядов его участников.
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 324. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками ивента.
Напомним, что в главном событии UFC 324 состоится поединок за пояс временного чемпиона в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.
В соглавном событии подерутся бойцы легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли и Сун Ядун.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
