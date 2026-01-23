Видео
Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие

В рамках турнира UFC 324 прошли битвы взглядов его участников.

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 324. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками ивента.

Напомним, что в главном событии UFC 324 состоится поединок за пояс временного чемпиона в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

В соглавном событии подерутся бойцы легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли и Сун Ядун.

UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли – на одном турнире в Лас-Вегасе

Пэдди Пимблетт правда мешок или будущий доминатор UFC?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Гейджи - Пимблетт
