Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»

Федор Емельяненко: бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC.

Бывший боец ММА Федор Емельяненко сравнил уровень спортсменов в Pride и UFC.

– Недавно Мирко сказал, что лучшие бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. Ваше мнение?

– Думаю, не уступили бы. Даже гораздо интереснее. Мне кажется, ММА сейчас не столько развивается, сколько шаг назад сделало. Допустим, у меня была цель провести болевой или удушающий. Я как рыба в воде плавал в этих позициях, в любой. Как правило, старался занять выгодную, чтобы не создать себе лишних проблем.

Хотя когда с Марком Коулманом оказался внизу – болячку ему сделал снизу. А сейчас позиционные бои – держат позицию. Сейчас, как правило, не заканчивают бои досрочно, а пытаются доминировать в течение боя.

– Том Аспиналл заканчивает бои нокаутами в первых раундах. Фрэнсис Нганну – ну, это вообще дикая мощь. Алекс Перейра...

– Вы берете ударников... А вот лежа... Посмотрите на статистику Ногейры. Или на мою – сколько у меня побед удушающими, болевыми, нокаутами. Тот же Мирко – все знали, что он бьет этой ногой, но все под нее попадались. Ну... Я не такой специалист, – сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»

Федору Емельяненко присвоили звание «Заслуженный тренер России» по самбо

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
