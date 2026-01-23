Джин Силва рассказал, что у него диагностировали аутизм.

Боец полулегкого веса UFC Джин Силва признался, что у него диагностировали аутизм.

В ночь на 25 января Силва проведет поединок против Арнольда Аллена . Бой состоится в главном карде турнира UFC 324.

«Я не знаю, диагностирован ли у Арнольда аутизм официально, но у меня – да. У меня аутизм. И в октагоне встретятся два парня с аутизмом, которые просто будут биться друг с другом. Одно я знаю точно: победителем стану я», – сказал Силва.

На счету Силвы шесть поединков в UFC – пять побед и одно поражение.

Настоящий пес UFC – безумец из Бразилии задушил соперника, а потом залез на клетку и загавкал

UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли – на одном турнире в Лас-Вегасе