5

Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»

Федор Емельяненко назвал свой пиковый возраст в карьере.

Бывший боец ММА Федор Емельяненко назвал свой пиковый возраст в карьере.

– Ваша пиковая форма – это времена Pride.

– С 25 до 30 лет, с кем бы я ни бился, было ощущение, что я его перемелю. У Валька я это наблюдал. У Валентина Молдавского. Он выходил одно время – и такое ощущение было, что его не остановить, что сколько бы раунд ни длился – 5, 10, 30 минут – он все равно перемолол бы соперника. Я говорил ему об этом.

Дальше – опыт растет, техника оттачивается, но у меня после 30 лет щелчок произошел. Конечно, это гонишь от себя – нет, не может быть – а потом в 35 еще один щелчок. Все равно гонишь. Да по сей день гонишь! Но понимаешь, что во мне сейчас нет и половины от того, каким я был.

Удивляются, что я четыре раза дрыгнулся, сделал выход [силой на турнике]. А раньше я делал пять раз чисто! Понимаете? В 23, 24, 25, 26 лет. Потом палец сломал – и уже на канат не лазил, меньше... Хотя подтягивался много, – сказал Емельяненко.

Емельяненко (40-7) в последний раз выходил в клетку в феврале 2023 года, когда проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.

Федору Емельяненко присвоили звание «Заслуженный тренер России» по самбо

Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Чего жалеть? Это их проблема»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
