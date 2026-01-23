Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»

Александр Шлеменко: тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул.

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о положении Умара Нурмагомедова в титульной гонке легчайшего дивизиона UFC.

– Заслуживает ли Умар Нурмагомедов быть следующим претендентом на титульный поединок в случае победы над Фигейредо?

– Тяжело сказать, заслуживает или нет. UFC – частная организация. Здесь бои за пояс дают не за заслуги. Руководство лишь прикрывается заслугами, а на самом деле в титульных поединках участвуют те, кто более выгоден организации. Если им будет интересно противостояние Умара с Петром Яном , они его сделают.

Мне кажется, такой поединок вызывал бы интерес у фанатов UFC на турнире в Дубае или в других Эмиратах. У Умара есть небольшое преимущество над другими бойцами благодаря знаменитой фамилии. Но сейчас не стоит забывать, что Умару еще нужно выиграть у Фигейредо, – сказал Шлеменко.

Поединок между Умаром и Дейвисоном Фигейредо состоится в предварительном карде турнира UFC 324.

