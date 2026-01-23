  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»
1

Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»

Александр Шлеменко: тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул.

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о положении Умара Нурмагомедова в титульной гонке легчайшего дивизиона UFC.

– Заслуживает ли Умар Нурмагомедов быть следующим претендентом на титульный поединок в случае победы над Фигейредо?

– Тяжело сказать, заслуживает или нет. UFC – частная организация. Здесь бои за пояс дают не за заслуги. Руководство лишь прикрывается заслугами, а на самом деле в титульных поединках участвуют те, кто более выгоден организации. Если им будет интересно противостояние Умара с Петром Яном, они его сделают.

Мне кажется, такой поединок вызывал бы интерес у фанатов UFC на турнире в Дубае или в других Эмиратах. У Умара есть небольшое преимущество над другими бойцами благодаря знаменитой фамилии. Но сейчас не стоит забывать, что Умару еще нужно выиграть у Фигейредо, – сказал Шлеменко.

Поединок между Умаром и Дейвисоном Фигейредо состоится в предварительном карде турнира UFC 324.

Умар – о Яне: «Мы не враги, но и не друзья»

Умар Нурмагомедов: «Очень хочу стать чемпионом. Но в то же время понимаю, что пояс меня кем-то другим не сделает»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
logoПетр Ян
logoUFC
легчайший вес
logoАлександр Шлеменко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб хочет бой Яна и Умара: «У них обоюдная неприязнь. Этот поединок имеет большой смысл»
18 января, 13:50
Хабиб – об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»
3 января, 14:30
Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»
3 января, 13:05
Главные новости
Конор встретился с Дуровым: «Мой брат Павел!»
вчера, 18:08Фото
Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»
вчера, 17:52
UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)
вчера, 15:38
Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»
вчера, 14:40
Хабиб – Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет – нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»
вчера, 14:06
Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»
вчера, 13:20
UFC 325: реванш Волкановски и Лопеса, Хукер против Сен-Дени, Физиев – Руффи и другие бои
вчера, 12:15
Валдо Кортес-Акоста: «Готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля»
вчера, 10:30
Силва хочет бой с Шевченко в Белом доме: «UFC обещали мне титульный бой в случае победы. Только из-за этого я согласилась заменить Грассо»
вчера, 08:42
Крылов хочет реванш с Блаховичем: «В первом бою я был абсолютно не в тех кондициях. Ему недолго драться, хочу реванш побыстрее»
вчера, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото