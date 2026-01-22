8

Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о возможном дебюте Александра Шлеменко в лиге IBA Bare Knuckle.

«Все зависит от условий и соперника Шлеменко. Понятно, если это будет какой-то боец ММА, плюс минус его уровня, то почему бы Александру не выступить? Если он чувствует, что может, то не вижу никаких преград, чтобы это организовать.

Шлеменко вполне может выступить на голых кулаках. Мне тяжеловато сразу кого-то предложить Александру в качестве соперника», – сказал Корешков.

Ранее в IBA Bare Knuckle сообщили, что Шлеменко рассматривает возможность дебюта в лиге. 

Напомним, в сентябре Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом.

Александр Шлеменко: «Есть интерес продолжить карьеру. В 2026-м хочу нормально подраться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
logoАлександр Шлеменко
logoIBA Bare Knuckle
logoMMA
logoАндрей Корешков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Емельяненко: «Шлеменко, я подлечусь – надаю тебе подзатыльников на ринге. Готовься»
14 января, 14:32
Йоэль Ромеро подерется с Вагабом Вагабовым в марте на турнире IBA Bare Knuckle
25 декабря 2025, 12:43
Александр Шлеменко: «Я боялся попасть в психологическую яму, и это случилось. Сейчас нужно из нее вылезти»
18 декабря 2025, 16:05
Главные новости
Конор встретился с Дуровым: «Мой брат Павел!»
вчера, 18:08Фото
Хабиб – о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»
вчера, 17:52
UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)
вчера, 15:38
Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»
вчера, 14:40
Хабиб – Умару: «За три месяца провел два боя. Дадут поединок за пояс или нет – нам без разницы. Будем готовы уже в мае или июне»
вчера, 14:06
Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»
вчера, 13:20
UFC 325: реванш Волкановски и Лопеса, Хукер против Сен-Дени, Физиев – Руффи и другие бои
вчера, 12:15
Валдо Кортес-Акоста: «Готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля»
вчера, 10:30
Силва хочет бой с Шевченко в Белом доме: «UFC обещали мне титульный бой в случае победы. Только из-за этого я согласилась заменить Грассо»
вчера, 08:42
Крылов хочет реванш с Блаховичем: «В первом бою я был абсолютно не в тех кондициях. Ему недолго драться, хочу реванш побыстрее»
вчера, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото