Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о возможном дебюте Александра Шлеменко в лиге IBA Bare Knuckle.

«Все зависит от условий и соперника Шлеменко. Понятно, если это будет какой-то боец ММА, плюс минус его уровня, то почему бы Александру не выступить? Если он чувствует, что может, то не вижу никаких преград, чтобы это организовать.

Шлеменко вполне может выступить на голых кулаках. Мне тяжеловато сразу кого-то предложить Александру в качестве соперника», – сказал Корешков.

Ранее в IBA Bare Knuckle сообщили, что Шлеменко рассматривает возможность дебюта в лиге.

Напомним, в сентябре Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом.

