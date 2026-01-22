Льюис – о бое в Белом доме: «Надо найти парня из России, Венесуэлы или Гренландии»
Льюис хочет драться в Белом доме.
Деррик Льюис высказался о возможности подраться на турнире UFC в Белом доме.
«Хотел бы выступить на турнире в Белом доме? Да. Надо найти парня из России или Венесуэлы. Или из Гренландии», – сказал Льюис.
Ранее Льюис сказал, что промоушен разрешил ему принимать пептиды. В UFC это опровергли.
Льюис подерется с Валдо Кортесом-Акостой 25 января на UFC 324.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
