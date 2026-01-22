Льюис – о бое в Белом доме: «Надо найти парня из России, Венесуэлы или Гренландии»

Льюис хочет драться в Белом доме.

Деррик Льюис высказался о возможности подраться на турнире UFC в Белом доме.

«Хотел бы выступить на турнире в Белом доме? Да. Надо найти парня из России или Венесуэлы. Или из Гренландии», – сказал Льюис.

Ранее Льюис сказал , что промоушен разрешил ему принимать пептиды. В UFC это опровергли .

Льюис подерется с Валдо Кортесом-Акостой 25 января на UFC 324.

