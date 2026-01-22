Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с Гловером Тейшейрой

Хабиб показал схватку с Тейшейрой.

Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильцем Гловером Тейшейрой .

Ранее Нурмагомедов показал совместную тренировку своей команды с экс-претендентом на пояс тяжелого веса промоушена Алистаром Оверимом.

