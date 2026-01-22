Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с Гловером Тейшейрой
Хабиб показал схватку с Тейшейрой.
Хабиб Нурмагомедов провел схватку по борьбе с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильцем Гловером Тейшейрой.
Ранее Нурмагомедов показал совместную тренировку своей команды с экс-претендентом на пояс тяжелого веса промоушена Алистаром Оверимом.
Хабиб хочет бой Яна и Умара: «У них обоюдная неприязнь. Этот поединок имеет большой смысл»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости