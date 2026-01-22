  • Спортс
Федор Емельяненко: «Мне в первых боях в Pride выставили украинский флаг. Я говорю: «Почему украинский? Еще раз поставите – я больше не приеду»

Емельяненко просил Pride поменять флаг с украинского на российский.

Федор Емельяненко рассказал о разговоре с Pride по поводу флага перед боями.

«Мне в первых двух боях выставили украинский флаг. Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин». «А ты же родился в Украине». «Ну и что? Родился в Украине, но я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь». 

И вот второй бой – с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: «Еще раз поставите – я к вам больше не приеду». Услышали», – сказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко присвоили звание «Заслуженный тренер России» по самбо.

Я нашел диск, из-за которого в 5 лет влюбился в MMA. Там легендарные бои Федора и его схватки с братом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
Pride FC
logoФедор Емельяненко
logoUFC
logoMMA
