Хабиб Нурмагомедов: «Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна»
Хабиб похвалил брата Усмана.
Хабиб Нурмагомедов считает, что Усман Нурмагомедов на одном уровне с Илией Топурия и Арманом Царукяном.
«Если стилистически на ребят смотреть… За год что с Усманом случилось – насколько он вырос и окреп… Я сам с ним борюсь, Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна.
Если бы меня год назад об этом спросили, я бы сказал, что нужно подождать. А в данный момент он на этом уровне», – сказал Хабиб.
Нурмагомедов (20-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.
Усман Нурмагомедов: «Сейчас в PFL мне нет равных. Я лучший боец лиги вне зависимости от веса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UDAR
