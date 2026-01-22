Хабиб Нурмагомедов: «Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна»

Хабиб похвалил брата Усмана.

Хабиб Нурмагомедов считает, что Усман Нурмагомедов на одном уровне с Илией Топурия и Арманом Царукяном .

«Если стилистически на ребят смотреть… За год что с Усманом случилось – насколько он вырос и окреп… Я сам с ним борюсь, Усман сильно вырос. Он как минимум на уровне Топурии и Царукяна.

Если бы меня год назад об этом спросили, я бы сказал, что нужно подождать. А в данный момент он на этом уровне», – сказал Хабиб.

Нурмагомедов (20-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.

