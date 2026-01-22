Пэдди Пимблетт: «Я думал, что буду драться с Гейджи в октябре в Абу-Даби, но он отказался»
Пимблетт сказал, что должен был подраться с Гейджи в прошлом году.
Пэдди Пимблетт высказался о бое с Джастином Гейджи.
«Когда мне присылают контракт с именем, я подписываю его. Я не отказываюсь ни от каких боев.
Я думал, что буду драться с Джастином в октябре в Абу-Даби, но он отказался. Теперь на кону стоит пояс, и он принял бой», – сказал Пимблетт.
Турнир UFC в Абу-Даби прошел в ноябре 2025-го, в главном поединке дрались Том Аспиналл и Сирил Ган. Бой Пимблетт – Гейджи состоится 25 января в Лас-Вегасе.
UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли – на одном турнире в Лас-Вегасе
