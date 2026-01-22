Дана Уайт: «Я не фанат футбола, но мне нравится Роналду»
Уайт не любит футбол.
Дана Уайт высказался о футболе.
«Я не фанат футбола, без неуважения к кому-либо из парней. Мне нравится Роналду», – сказал Уайт.
Ранее Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Александром Усиком и Zuffa Boxing.
Дана Уайт: «Когда в последний раз я хотел, чтобы какой-то боец UFC проиграл? Такое было в середине 2025-го»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Big Boy TV
