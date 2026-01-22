Дана Уайт: «Я не фанат футбола, но мне нравится Роналду»

Уайт не любит футбол.

Дана Уайт высказался о футболе.

«Я не фанат футбола, без неуважения к кому-либо из парней. Мне нравится Роналду», – сказал Уайт.

Ранее Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Александром Усиком и Zuffa Boxing.

