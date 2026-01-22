Гаджиев – о бое Макана и Сабурова: «Какими должны быть финансовые аргументы, чтобы двух высокооплачиваемых людей попросить оказаться в ринге? Это километры денег»

Гаджиев высказался о возможном бое Макана с Сабуровым.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном бое рэпера Макана с комиком Нурланом Сабуровым.

– Дальше эту историю не развивал, потому что на тот момент она ушла в песок. В этом всем есть о чем говорить, потому что оба боксеры – хорошие или плохие, но боксеры. Хотя в контексте музыкантов или футболистов я говорю одно и то же: какими должны быть финансовые аргументы, чтобы двух высокооплачиваемых людей попросить оказаться в ринге? Это километры денег – даже не уровень гонораров в MMA или боксе, а гораздо больше.

Поэтому я в такие истории слабо верю. То же самое было с Артемом Дзюбой и Федором Смоловым. То же самое происходит с Маканом и Сабуровым. Ну сколько мы должны заплатить Макану, одному из самых высокооплачиваемых артистов на нашей эстраде, чтобы он вышел на ринг?

– Вы говорили, что как минимум доведете предложение до Сабурова. Получилось?

– Да. Я тогда через кого-то общего доводил, но мне дали понять, что в планы Нурлана это не входит. Сказали, что не получится.

– Насколько проще найти деньги на такой медийный бой, чем под турнир с профи?

– Точно проще. Вопрос всегда в масштабе. Найти адекватные цифры на большой бой легче, чем на маленькие противостояния. Мне такие вообще не интересны. Да, я делаю штатные турниры Fight Nights, чтобы раскручивать ростер бойцов, определять чемпионов. Но хочется зубодробительных противостояний. Макана против Сабурова я бы сделал с удовольствием, нашел бы партнеров, но ребятам это неинтересно.

– Если не Сабуров, кого бы поставили к Макану в пару?

– Недавно посмотрел, как Макан боксирует в армии, и понял, что найти медийного человека, который составил бы ему конкуренцию, очень сложно. Может быть, туда можно затащить рэпера GOODY, который еще и медиафутболист, – сказал Гаджиев в интервью Спортсу .

Макан и бои – история большой любви