Глава лиги Pravda – о сопернике для Макана: «Связывались со многими – вплоть до Бразилии, там тоже есть медийные ребята, которые собирают стадионы»

Организатор турниров Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов рассказал о контракте с рэпером Маканом.

– В 2023 году Макан подписал контракт на бой с лигой Pravda. Что с контрактом сейчас?

– По контракту Макан обязуется только выступить, но с тех пор мы не нашли ему нормального соперника. Плюс Pravda была на паузе, хотя в 2026 году у нас планируется мероприятие.

Хотелось, чтобы было равнозначно. Связывались со многими – вплоть до Бразилии, там тоже есть медийные ребята, которые собирают стадионы. Но те не согласились, потому что Макан – крепкий парень. Бойцов из поп-MMA не рассматривали, это общее решение: хотелось провести именно спортивное противостояние, без лишних слов.

– Во сколько процентов оцениваете шанс увидеть Макана на ринге?

– Когда он вернется [из армии], сначала отправится в несколько туров, потому что у него огромная аудитория. А после этого уже будем обсуждать.

– Кто бы стал для него идеальным соперником?

– Начнем с того, что оба должны быть не боксеры, а просто лидеры общественного мнения, которые ведут за собой большое количество молодежи и ведут правильно. Так что соперник должен быть без грязи, эмоциональных выпадов, а просто здравый парень.

Мы бы и организовали это как товарищеский матч: не выставочный, а без ненависти. Чтобы соперник Макана показал аудитории, что в любой момент можно взяться за себя, потренироваться, выступить. В этом цель, – сказал Цопанов в интервью Спортсу .

