Гейджи – о первом турнире UFC после сделки с Paramount: «Я не получу ни одного лишнего доллара от этой сделки»
Гейджи недоволен бонусами в UFC.
Джастин Гейджи раскритиковал систему бонусов в UFC.
«Я получил 14 бонусов, но они в сумме не равняются и одному миллиону. Бонусы должны быть намного больше. Конечно, я и сам должен был распоряжаться деньгами умнее...
Даниэль Кормье говорит, что все бойцы турнира получат больше денег из-за сделки с Paramount... Я не получу ни одного лишнего доллара от этой сделки», – сказал Гейджи.
UFC прошлым летом заключил семилетний контракт на $7,7 млрд с Paramount. UFC 324 станет первым турниром после того, как сделка вступила в силу. В главном бою 25 января Гейджи подерется с Пэдди Пимблеттом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
