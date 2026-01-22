Дана Уайт: «Когда в последний раз я хотел, чтобы какой-то боец UFC проиграл? Такое было в середине 2025-го»

Дана Уайт признался, что желал поражения одного из бойцов UFC.

«Когда в последний раз я хотел, чтобы какой-то боец UFC проиграл? Такое было в середине 2025-го.

У нас почти тысяча парней на контрактах – кому-то из них я не нравлюсь, как и мне не нравятся многие», – сказал Уайт.

