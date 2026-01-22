Уайт – о переговорах с Усиком и Zuffa Boxing: «Мы ведем переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми людьми в мире»

Уайт высказал о Усике и Zuffa Boxing.

Дана Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Усиком и Zuffa Boxing.

«Мы ведем переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми людьми в мире. Или кто имеет потенциал», – сказал Уайт.

Следующий бой Усик может провести против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Ранее стало известно , что поединок может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе, в WBC согласны санкционировать бой как добровольную защиту.

Инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. В главном событии инаугурационного турнира состоится поединок между Каллумом Уолшем (15-0) и Карлосом Окампо (38-3).

Александр Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing Даны Уайта