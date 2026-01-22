Арман Царукян: «Следующий бой, скорее всего, будет в июне-июле»

Царукян рассказал, когда подерется в UFC.

Арман Царукян рассказал о сроках следующего поединка.

«Конечно, я хочу драться, но только провел бой в ноябре. Так что мой следующий бой, скорее всего, будет в июне-июле», – сказал Царукян.

22 ноября Царукян (23-3) победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

