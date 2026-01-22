Арман Царукян: «Следующий бой, скорее всего, будет в июне-июле»
Царукян рассказал, когда подерется в UFC.
Арман Царукян рассказал о сроках следующего поединка.
«Конечно, я хочу драться, но только провел бой в ноябре. Так что мой следующий бой, скорее всего, будет в июне-июле», – сказал Царукян.
22 ноября Царукян (23-3) победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.
Арман Царукян: «С 9 до 17 лет играл в хоккей и занимался борьбой. В хоккее получалось лучше»
