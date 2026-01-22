Умар – о Яне: «Мы не враги, но и не друзья»

Умар хочет драться с Яном за титул.

Умар Нурмагомедов рассказал об отношениях с Петром Яном .

«Мы не враги, но и не друзья. Это будет большой бой для нашей страны – два парня дерутся за титул. Я смотрю на это так: все, кто стоит напротив меня в клетке, – мои соперники. Это самое важное. За пределами клетки у меня с ними нет проблем», – сказал Нурмагомедов.

25 января Умар подерется с экс-чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигейредо.

Умар Нурмагомедов: «Я не вижу никакой опасности в Фигейредо»